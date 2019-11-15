Росія привела в бойову готовність армію на південному заході





В Міноборони РФ зазначили, що поінформували іноземних партнерів про цілі раптової перевірки, - пише

"Зараз війська приведені у вищі ступені бойової готовності, завершують зосередження в призначених районах і готуються до вирішення навчально-бойових завдань", - уточнив заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін.



Він також повідомив, що Міноборони Росії поінформувало іноземних партнерів про цілі і завдання перевірки бойової готовності військ.



"Міноборони Росії в дусі доброї волі по військово-дипломатичних каналах поінформувало іноземних партнерів про цілі і завдання заходів, що проводяться в ході раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав Фомін, відповідаючи на питання журналістів.



Він нагадав, що відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройними Силами РФ Володимира Путіна, з 17 липня проводиться раптова перевірка військ і сил Західного і Південного військових округів, з'єднань повітрянодесантних військ, а також з'єднань і військових частин морської піхоти Північного, Тихоокеанського, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії.



За його словами, об'єднанням, з'єднанням і військовим частинам належить виконати комплекс заходів оперативної і бойової підготовки на 35 полігонах та ділянках місцевості, 17 морських полігонах, "що говорить про великий просторовий розмах і масштабність раптової перевірки".



Фомін зазначив, що всього до перевірки залучено близько 150 тис. військовослужбовців, близько 400 літальних апаратів, понад 26 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, понад 100 кораблів та суден забезпечення.



"Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу доручив результати дій військ на перевірці врахувати при їх допуску до стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020" (плануються у вересні - ред.)", - додав Фомін.



У Міноборони також повідомили, що Фомін проведе в понеділок брифінг перед військовими аташе інших країн, де розповість про хід раптової перевірки боєготовності в ВС РФ.



Нагадаємо, вчора в Росії оголосили позапланову перевірку військ. Повідомлялося, що в ході перевірки проведуть понад півсотні навчань, в яких задіють майже 150 тисяч військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські війська Західного і Південного військових округів наведені у вищі ступені бойової готовності в рамках раптової перевірки бойової готовності.В Міноборони РФ зазначили, що поінформували іноземних партнерів про цілі раптової перевірки, - пише Кореспондент.

"Зараз війська приведені у вищі ступені бойової готовності, завершують зосередження в призначених районах і готуються до вирішення навчально-бойових завдань", - уточнив заступник міністра оборони РФ генерал-полковникВін також повідомив, що Міноборони Росії поінформувало іноземних партнерів про цілі і завдання перевірки бойової готовності військ."Міноборони Росії в дусі доброї волі по військово-дипломатичних каналах поінформувало іноземних партнерів про цілі і завдання заходів, що проводяться в ході раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав Фомін, відповідаючи на питання журналістів.Він нагадав, що відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройними Силами РФ Володимира Путіна, з 17 липня проводиться раптова перевірка військ і сил Західного і Південного військових округів, з'єднань повітрянодесантних військ, а також з'єднань і військових частин морської піхоти Північного, Тихоокеанського, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії.За його словами, об'єднанням, з'єднанням і військовим частинам належить виконати комплекс заходів оперативної і бойової підготовки на 35 полігонах та ділянках місцевості, 17 морських полігонах, "що говорить про великий просторовий розмах і масштабність раптової перевірки".Фомін зазначив, що всього до перевірки залучено близько 150 тис. військовослужбовців, близько 400 літальних апаратів, понад 26 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, понад 100 кораблів та суден забезпечення."Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу доручив результати дій військ на перевірці врахувати при їх допуску до стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020" (плануються у вересні - ред.)", - додав Фомін.У Міноборони також повідомили, що Фомін проведе в понеділок брифінг перед військовими аташе інших країн, де розповість про хід раптової перевірки боєготовності в ВС РФ.Нагадаємо, вчора в Росії оголосили позапланову перевірку військ. Повідомлялося, що в ході перевірки проведуть понад півсотні навчань, в яких задіють майже 150 тисяч військових.

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