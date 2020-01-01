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У Рівному коронавірус підозрюють у 58 працівників дитячих садків

У Рівному коронавірус підозрюють у 58 працівників дитячих садків
За результатами перевірок у Рівному виявили коронавірусну хворобу у 58 працівників дитячих садків.

Про це повідомила заступниця мера Рівного Галина Кульчинська, - пише Главком.

За її словами, з понеділка по четвер майже 1000 працівників дитсадків здавали кров на ІФА-тести.

«Маємо результат: із майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або приховане носіння вірусу. У дев'яти людей тести показали наявність імуноглобуліну-М, що свідчить про наявність в організмі вірусу», — написала Кульчинська.

Працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи не допустять і додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.

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Теги: Рівне, коронавірус
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