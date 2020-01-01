Патрульні зупинили рух на трасі Київ-Одеса через каченят. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
На Київщині працівники патрульної поліції зупинили рух на автодорозі Київ-Одеса через каченят.
Про це йдеться на сторінці патрульних у фейсбуці.
"Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних. Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїзній частині зграю диких каченят. Через наявність відбійників на дорозі, тварини не могли дістатись до поля", - йдеться у дописі.
Відтак, охоронці порядку зупинили потік машин менш як на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу.
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Про це йдеться на сторінці патрульних у фейсбуці.
"Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних. Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїзній частині зграю диких каченят. Через наявність відбійників на дорозі, тварини не могли дістатись до поля", - йдеться у дописі.
Відтак, охоронці порядку зупинили потік машин менш як на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу.
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