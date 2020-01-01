Волинські льотчики взяли участь у командно-штабному тренуванні. ФОТО
Сьогодні, 08:37
В повітряному командуванні “Захід” завершилося командно-штабне тренування під керівництвом Командувача з’єднання, в якому взяли участь і волинські соколи.
Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
«До тренувань залучили усіх бойових підрозділів повітряного командування. Впродовж декількох діб військові працювали в режимі максимально наближеному до бойового. Під час практичної фази тренувань було відпрацьовано ряд завдань, зокрема, управління визначеними силами та засобами щодо недопущення порушення державного кордону України, продемонстровані дії підрозділів радіотехнічних та зенітних ракетних військ по порушникам використання повітряного простору, вжиті невідкладні заходи відновлення порушеної системи розвідки, протиповітряне прикриття важливих об’єктів, а також логістичне забезпечення тощо», - йдеться у дописі на сторінці командування.
Льотчики 204-ї БрТА ім. Покришкіна, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі виконували навчально-бойові завдання на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ і навчально-бойових літаках Л-39 "Альбатрос".
«Хочу зазначити, що особовий склад продемонстрував високі професійні навички, набуті в ході оперативної підготовки. В цілому із поставленими завданнями впоралися», - відмітив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування “Захід” полковник Олександр Кухаренко.
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Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
«До тренувань залучили усіх бойових підрозділів повітряного командування. Впродовж декількох діб військові працювали в режимі максимально наближеному до бойового. Під час практичної фази тренувань було відпрацьовано ряд завдань, зокрема, управління визначеними силами та засобами щодо недопущення порушення державного кордону України, продемонстровані дії підрозділів радіотехнічних та зенітних ракетних військ по порушникам використання повітряного простору, вжиті невідкладні заходи відновлення порушеної системи розвідки, протиповітряне прикриття важливих об’єктів, а також логістичне забезпечення тощо», - йдеться у дописі на сторінці командування.
Льотчики 204-ї БрТА ім. Покришкіна, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі виконували навчально-бойові завдання на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ і навчально-бойових літаках Л-39 "Альбатрос".
«Хочу зазначити, що особовий склад продемонстрував високі професійні навички, набуті в ході оперативної підготовки. В цілому із поставленими завданнями впоралися», - відмітив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування “Захід” полковник Олександр Кухаренко.
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