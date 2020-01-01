У Старому місті замінять зруйновану «трилінку»





Про це повідомив депутат міської ради від фракції Андрій Білан у facebook.



Нагадаємо, нещодавно в історичній частині Луцька



«У Старому місті по вулиці Братковського і до Замкової площі замінять зруйновану Трилінку на цілу, а також у ході поточних ремонтних робіт вирівняють дорогу. Роботи тривають», - зазначив депутат Білан.



На думку обранця громади, потрібно провести реконструкцію вулиці Братковського, зробити водовідведення і нову подушку під "трилінку". Для Старого міста, вважає Білан, має бути окрема програма, в якій буде зображено комплексний підхід у ремонті дворів, фасадів та доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старому місті в Луцьку на одній із туристичних вулиць замінять зруйновану "трилінку" та вирівняють дорогу.Про це повідомив депутат міської ради від фракції Андрій Білан у facebook.Нагадаємо, нещодавно в історичній частині Луцька почали приводити до ладу занедбані фасади «У Старому місті по вулиці Братковського і до Замкової площі замінять зруйновану Трилінку на цілу, а також у ході поточних ремонтних робіт вирівняють дорогу. Роботи тривають», - зазначив депутат Білан.На думку обранця громади, потрібно провести реконструкцію вулиці Братковського, зробити водовідведення і нову подушку під "трилінку". Для Старого міста, вважає Білан, має бути окрема програма, в якій буде зображено комплексний підхід у ремонті дворів, фасадів та доріг.

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