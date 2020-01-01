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У Старому місті замінять зруйновану «трилінку»

У Старому місті замінять зруйновану «трилінку»
У Старому місті в Луцьку на одній із туристичних вулиць замінять зруйновану "трилінку" та вирівняють дорогу.

Про це повідомив депутат міської ради від фракції Андрій Білан у facebook.

Нагадаємо, нещодавно в історичній частині Луцька почали приводити до ладу занедбані фасади.

«У Старому місті по вулиці Братковського і до Замкової площі замінять зруйновану Трилінку на цілу, а також у ході поточних ремонтних робіт вирівняють дорогу. Роботи тривають», - зазначив депутат Білан.

На думку обранця громади, потрібно провести реконструкцію вулиці Братковського, зробити водовідведення і нову подушку під "трилінку". Для Старого міста, вважає Білан, має бути окрема програма, в якій буде зображено комплексний підхід у ремонті дворів, фасадів та доріг.

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Теги: Старе місто, трилінка
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