«Вода у Світязі й Пісочному має лікувальні властивості», – заступник директора Шацького нацпарку





Від чого залежить наповнення водойми та чи є ризики обміління? Кореспондентка Василя Матейчика.



— Нині вода у Світязі є. Допомогли дощі? Бо Прикарпаттю вони лише нашкодили…



— Озеро Світязь — одне з найбільших в Україні. Його площа — 2750 га, максимальна глибина — 58,4 метра. Озеро має карстове походження. 2008 року стало переможцем у номінації «Сім природних чудес України». Світязь має три види живлення: напірне, атмосферні опади, поверхневі стоки.



Упродовж півроку було дуже мало опадів, і це одразу «відчуло» озеро, почало міліти. Світязь має потужну літеральну частину і велике випаровування, тобто дуже залежить від атмосферних опадів. Участь підземного живлення — лише 20 відсотків. Опади важливі не лише для наповнення наших озер, а й узагалі для Шацького поозер’я. Територія Шацького національного парку — не лише озеро Світязь, це 23 озера — понад 6 тисяч гектарів водної площі, включаючи водно-болотні угіддя. Озеро як окрему екосистему розглядати не можна, лише у контексті водно-болотних угідь. Якщо у болоті буде вода — озера наповнюватимуться нею.



У червні лили дощі, випало 253 міліметри опадів, і озеро відразу піднялося на 21 сантиметр.



— Чи є ризики, що озеро знову «перетвориться на пустелю»? Що потрібно зробити на місцевому, державному та міжнародному рівнях, щоб зберегти «сьоме чудо України» — озеро Світязь?



— Київський Інститут водних проблем і меліорацій розробив стратегію для збереження гідрологічного режиму Шацького поозер’я. Треба ремонтувати меліоративні системи, щоб не допустити витоку, і врегулювати обводненість території. Для цього виділяють певні кошти. Будемо сподіватися, що літо не буде спекотним, і дощі наповнюватимуть озера.



— Зараз Світязь став певною альтернативою морю. Назвіть три причини відвідати Шацький район…



У нас «розкручені» два озера, Світязь і Пісочне. Сюди справді варто приїхати. Вода тут м’яка, за даними вчених, містить гліцерин та іони срібла, тому має лікувальні властивості. Варто подумати, щоб використовувати чисті води Шацького поозер’я як стратегічний запас питної води для України, бо країна має дефіцит такої води, і тенденція до зменшення прогресує.



— Відпочивальникам не варто лякатися, що зараз берег «бруднуватий»?



— Світязь самоочиститься. Це питання часу. Після закриття сезону природа відразу оновлюється.



Головне фото - Олександр Вихор



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світязь навесні суттєво обмілів, подекуди вода відійшла від берега озера на 100 метрів. Берегова лінія нагадувала пустелю. Однак після рясних опадів влітку рівень води піднявся.Від чого залежить наповнення водойми та чи є ризики обміління? Кореспондентка «ВЗ» запитала про це заступника директора Шацького національного природного парку з наукової роботи— Озеро Світязь — одне з найбільших в Україні. Його площа — 2750 га, максимальна глибина — 58,4 метра. Озеро має карстове походження. 2008 року стало переможцем у номінації «Сім природних чудес України». Світязь має три види живлення: напірне, атмосферні опади, поверхневі стоки.Упродовж півроку було дуже мало опадів, і це одразу «відчуло» озеро, почало міліти. Світязь має потужну літеральну частину і велике випаровування, тобто дуже залежить від атмосферних опадів. Участь підземного живлення — лише 20 відсотків. Опади важливі не лише для наповнення наших озер, а й узагалі для Шацького поозер’я. Територія Шацького національного парку — не лише озеро Світязь, це 23 озера — понад 6 тисяч гектарів водної площі, включаючи водно-болотні угіддя. Озеро як окрему екосистему розглядати не можна, лише у контексті водно-болотних угідь. Якщо у болоті буде вода — озера наповнюватимуться нею.У червні лили дощі, випало 253 міліметри опадів, і озеро відразу піднялося на 21 сантиметр.— Київський Інститут водних проблем і меліорацій розробив стратегію для збереження гідрологічного режиму Шацького поозер’я. Треба ремонтувати меліоративні системи, щоб не допустити витоку, і врегулювати обводненість території. Для цього виділяють певні кошти. Будемо сподіватися, що літо не буде спекотним, і дощі наповнюватимуть озера.У нас «розкручені» два озера, Світязь і Пісочне. Сюди справді варто приїхати. Вода тут м’яка, за даними вчених, містить гліцерин та іони срібла, тому має лікувальні властивості. Варто подумати, щоб використовувати чисті води Шацького поозер’я як стратегічний запас питної води для України, бо країна має дефіцит такої води, і тенденція до зменшення прогресує.— Світязь самоочиститься. Це питання часу. Після закриття сезону природа відразу оновлюється.

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