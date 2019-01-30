У Луцьку відремонтують міст через Стир





Про це у facebook повідомив депутат міської ради Андрій Білан.



За його словами, 9 липня департамент ЖКГ за результатами тендеру уклав договір із ПП «Центр-Буд» на проведення відповідних робіт.



Андрій Білан додав, що нині запланували лише ремонт мосту, хоча, на його думку, той потребує розширення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчим часом приступлять до поточного ремонту мосту через річку Стир на вулиці Данила Галицького.Про це у facebook повідомив депутат міської ради Андрій Білан.За його словами, 9 липня департамент ЖКГ за результатами тендеру уклав договір із ПП «Центр-Буд» на проведення відповідних робіт.Андрій Білан додав, що нині запланували лише ремонт мосту, хоча, на його думку, той потребує розширення.

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