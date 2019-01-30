вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відремонтують міст через Стир

У Луцьку відремонтують міст через Стир
Найближчим часом приступлять до поточного ремонту мосту через річку Стир на вулиці Данила Галицького.

Про це у facebook повідомив депутат міської ради Андрій Білан.

За його словами, 9 липня департамент ЖКГ за результатами тендеру уклав договір із ПП «Центр-Буд» на проведення відповідних робіт.

Андрій Білан додав, що нині запланували лише ремонт мосту, хоча, на його думку, той потребує розширення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міст, Стир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Добре що хоч відремонтують! міст в жахливому стані
Відповісти
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старому місті замінять зруйновану «трилінку»
Сьогодні, 19:27
Де у Луцьку не буде світла 20 липня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку відремонтують міст через Стир
Сьогодні, 18:24
Фонтан у центрі Луцька планують збудувати до вересня, якщо дозволятиме погода
Сьогодні, 17:52
Волинянин, який палицею побив ексдружину, заплатить штраф
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці
01 липень, 14:03
У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів У Луцьку на ремонт проблемного мосту через Стир дали 13 мільйонів
30 січень, 2019, 11:26
Сумна історія з-під луцького мосту: на березі Стиру «зачаїлися» купи сміття Сумна історія з-під луцького мосту: на березі Стиру «зачаїлися» купи сміття
26 липень, 2018, 14:00
Луцьк отримає гроші на покращення прибережної зони Стиру Луцьк отримає гроші на покращення прибережної зони Стиру
11 липень, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Старому місті замінять зруйновану «трилінку»
Сьогодні, 19:27
 0
Де у Луцьку не буде світла 20 липня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку відремонтують міст через Стир
Сьогодні, 18:24
 0
Фонтан у центрі Луцька планують збудувати до вересня, якщо дозволятиме погода
Сьогодні, 17:52
 0
Волинянин, який палицею побив ексдружину, заплатить штраф
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8