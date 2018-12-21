Фонтан у центрі Луцька планують збудувати до вересня, якщо дозволятиме погода

Ігор Поліщук заявив, що фонтан на Театральному майдані планують завершити до Дня Луцька, який святкують на початку вересня.



Якщо погода дозволятиме, підрядники можуть впоратись ще швидше, – розповів він в інтерв’ю



«Підряднику – львівському підприємству, яке зараз також облаштовує фонтан перед Львівською оперою, ми поставили завдання завершити роботи до Дня міста. Станом на сьогодні можна говорити про те, що це реально. Можливо, навіть швидше, якщо не буде форс-мажорів. Безумовно, ми залежні від погодних умов. Якщо 2 тижні підряд литимуть дощі, будуть затримки в роботі», – сказав посадовець.



З його слів, фонтан буде, як і планувалось, сухим, тобто не матиме чаші. У вимкненому стані це місце нічим не відрізнятиметься від решти площі. Схожий фонтан кілька років вже працює на розі вулиць Лесі Українки та Кривого Валу. Однак центральний буде більшим, матиме світломузику та амфітеатр – багаторівневі лавки. Вартість робіт – 12,5 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник Луцького міського головизаявив, що фонтан на Театральному майдані планують завершити до Дня Луцька, який святкують на початку вересня.Якщо погода дозволятиме, підрядники можуть впоратись ще швидше, – розповів він в інтерв’ю Першому «Підряднику – львівському підприємству, яке зараз також облаштовує фонтан перед Львівською оперою, ми поставили завдання завершити роботи до Дня міста. Станом на сьогодні можна говорити про те, що це реально. Можливо, навіть швидше, якщо не буде форс-мажорів. Безумовно, ми залежні від погодних умов. Якщо 2 тижні підряд литимуть дощі, будуть затримки в роботі», – сказав посадовець.З його слів, фонтан буде, як і планувалось, сухим, тобто не матиме чаші. У вимкненому стані це місце нічим не відрізнятиметься від решти площі. Схожий фонтан кілька років вже працює на розі вулиць Лесі Українки та Кривого Валу. Однак центральний буде більшим, матиме світломузику та амфітеатр – багаторівневі лавки. Вартість робіт – 12,5 мільйонів гривень.

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