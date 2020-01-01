Волинянин, який палицею побив ексдружину, заплатить штраф
Сьогодні, 17:00
Судили чоловіка, який побив палицею колишню дружину на Рожищенщині.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Луцьк, який побив колишню дружину. Про це йдеться у вироку суду від 6 липня.
Обвинувачений 5 червня о 13:00, перебуваючи за місцем свого проживання, в ході словесної суперечки, яка виникла на ґрунті особистих неприязних відносин з потерпілою – своєю колишньою дружиною, наніс дерев'яною палицею два удари в ділянку лівого передпліччя, три удари в ділянку лівого плеча, два удари в ділянку правого плеча та два удари в колінну ділянку правої ноги потерпілій.
Чоловік заподіяв жінці, згідно з висновком судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці лівого плеча, лівого передпліччя, правого плеча, синця з садном в ділянці правого колінного суглоба, які за ступенем тяжкості належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. Потерпіла зазначила, що ніяких претензій до останнього немає.
Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому 850 гривень штрафу.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Луцьк, який побив колишню дружину. Про це йдеться у вироку суду від 6 липня.
Обвинувачений 5 червня о 13:00, перебуваючи за місцем свого проживання, в ході словесної суперечки, яка виникла на ґрунті особистих неприязних відносин з потерпілою – своєю колишньою дружиною, наніс дерев'яною палицею два удари в ділянку лівого передпліччя, три удари в ділянку лівого плеча, два удари в ділянку правого плеча та два удари в колінну ділянку правої ноги потерпілій.
Чоловік заподіяв жінці, згідно з висновком судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці лівого плеча, лівого передпліччя, правого плеча, синця з садном в ділянці правого колінного суглоба, які за ступенем тяжкості належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. Потерпіла зазначила, що ніяких претензій до останнього немає.
Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому 850 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це побив палицею, а після такого "штрафу" поб*є оглоблею.
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