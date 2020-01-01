Волинянин, який палицею побив ексдружину, заплатить штраф





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Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Луцьк, який побив колишню дружину. Про це йдеться у вироку суду від 6 липня.



Обвинувачений 5 червня о 13:00, перебуваючи за місцем свого проживання, в ході словесної суперечки, яка виникла на ґрунті особистих неприязних відносин з потерпілою – своєю колишньою дружиною, наніс дерев'яною палицею два удари в ділянку лівого передпліччя, три удари в ділянку лівого плеча, два удари в ділянку правого плеча та два удари в колінну ділянку правої ноги потерпілій.



Чоловік заподіяв жінці, згідно з висновком судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці лівого плеча, лівого передпліччя, правого плеча, синця з садном в ділянці правого колінного суглоба, які за ступенем тяжкості належать до категорії легких тілесних ушкоджень.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. Потерпіла зазначила, що ніяких претензій до останнього немає.



Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому 850 гривень штрафу.

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