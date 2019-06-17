На Одещині гідроскутер врізався у відпочивальника: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 14:06
У Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє ГУНП в Одеські області.
Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.
Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.
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Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє ГУНП в Одеські області.
Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.
Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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