На Одещині гідроскутер врізався у відпочивальника: чоловік помер у лікарні

У Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє ГУНП в Одеські області.Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.