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На Одещині гідроскутер врізався у відпочивальника: чоловік помер у лікарні

На Одещині гідроскутер врізався у відпочивальника: чоловік помер у лікарні
У Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє ГУНП в Одеські області.

Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.

Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.


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Теги: відпочинок, смерть
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