19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:35
19 липня в народному календарі відзначається день Сисоя, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері.
Про це повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Антон.
Народні прикмети на 19 липня
– На Сисоя вже сіяти пізно, а збирати ще рано.
– Притулок закрив свої квіти – чекайте негоди.
– Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання
Що можна робити 19 липня
Вважається, що на Сисоя роса набуває цілющої сили, тож саме по ній треба вранці пройтися босоніж.
Що не можна робити 19 липня
Цього дня не можна давати або брати гроші в борг.
Не рекомендовано цього дня починати нові справи.
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Про це повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Антон.
Народні прикмети на 19 липня
– На Сисоя вже сіяти пізно, а збирати ще рано.
– Притулок закрив свої квіти – чекайте негоди.
– Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання
Що можна робити 19 липня
Вважається, що на Сисоя роса набуває цілющої сили, тож саме по ній треба вранці пройтися босоніж.
Що не можна робити 19 липня
Цього дня не можна давати або брати гроші в борг.
Не рекомендовано цього дня починати нові справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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