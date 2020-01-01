У Луцьку з багатоповерхівки випав 21-річний хлопець і загинув
Сьогодні, 09:41
У Луцьку з 9-го поверху випав 21-річний хлопець. Він загинув на місці.
Про це з посилання на власні джерела повідомляють Волинські новини.
Трагедія трапилася на вулиці Конякіна в одній із багатоповерхівок на 9 поверсі учора, 18 липня, близько 12 години. Як зазначається, хлопець з дитинства хворів на ДЦП.
На жаль, від отриманих травм він загинув. Обставини трагедії з’ясує слідство.
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Про це з посилання на власні джерела повідомляють Волинські новини.
Трагедія трапилася на вулиці Конякіна в одній із багатоповерхівок на 9 поверсі учора, 18 липня, близько 12 години. Як зазначається, хлопець з дитинства хворів на ДЦП.
На жаль, від отриманих травм він загинув. Обставини трагедії з’ясує слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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