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У Луцьку з багатоповерхівки випав 21-річний хлопець і загинув

У Луцьку з багатоповерхівки випав 21-річний хлопець і загинув
У Луцьку з 9-го поверху випав 21-річний хлопець. Він загинув на місці.

Про це з посилання на власні джерела повідомляють Волинські новини.

Трагедія трапилася на вулиці Конякіна в одній із багатоповерхівок на 9 поверсі учора, 18 липня, близько 12 години. Як зазначається, хлопець з дитинства хворів на ДЦП.

На жаль, від отриманих травм він загинув. Обставини трагедії з’ясує слідство.

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Теги: падіння, вікно, Луцьк
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