Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32

В Україні станом на 19 липня зафіксували 58 824 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 731.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Протягом доби зафіксували 8 нових летальних випадків. 354 пацієнти одужали.На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадків хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3251. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 111 людей вже одужали.