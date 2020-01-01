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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32

Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
В Україні станом на 19 липня зафіксували 58 824 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 731.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 8 нових летальних випадків. 354 пацієнти одужали.

На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадків хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3251. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 111 людей вже одужали.

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Теги: РНБО, коронавірус, Україна, Волинь, статистика
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