Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
Сьогодні, 09:45
В Україні станом на 19 липня зафіксували 58 824 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 731.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 8 нових летальних випадків. 354 пацієнти одужали.
На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадків хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3251. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 111 людей вже одужали.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 8 нових летальних випадків. 354 пацієнти одужали.
На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадків хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3251. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 111 людей вже одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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