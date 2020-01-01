Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня
Сьогодні, 10:01
За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 4, Горохівський район – 4, Локачинський район – 2, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 17 осіб.
Загалом станом на 19 липня в області зареєстрували 3251 випадок COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2111 осіб. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 721 випадок, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 253 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 380 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 65 випадків;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 132 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 39 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Загалом станом на 19 липня в області зареєстрували 3251 випадок COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2111 осіб. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 721 випадок, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 253 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 380 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 65 випадків;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 132 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 39 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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