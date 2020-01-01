вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 4, Горохівський район – 4, Локачинський район – 2, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 17 осіб.

Загалом станом на 19 липня в області зареєстрували 3251 випадок COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2111 осіб. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 721 випадок, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 253 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 380 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 65 випадків;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 132 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 39 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
Сьогодні, 09:45
Школи з 1 вересня запрацюють у звичному режимі, окрім тих, що у «червоних зонах», – Ляшко
18 липень, 14:24
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня
18 липень, 10:07
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
17 липень, 16:29
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня
Сьогодні, 10:01
Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
Сьогодні, 09:45
У Луцьку з багатоповерхівки випав 21-річний хлопець і загинув
Сьогодні, 09:41
19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:35
Волинські льотчики взяли участь у командно-штабному тренуванні. ФОТО
Сьогодні, 08:37
Схожі новини
Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32 Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
Сьогодні, 09:45
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня
18 липень, 10:07
Ранок 18 липня: в Україні – 847 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 31 Ранок 18 липня: в Україні – 847 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 31
18 липень, 09:34
Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41 Ранок 17 липня: в Україні – 809 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 41
17 липень, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня
Сьогодні, 10:01
 0
Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
Сьогодні, 09:45
 0
У Луцьку з багатоповерхівки випав 21-річний хлопець і загинув
Сьогодні, 09:41
 0
19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:35
 0
Волинські льотчики взяли участь у командно-штабному тренуванні. ФОТО
Сьогодні, 08:37
 0
Медіа
відео
1/8