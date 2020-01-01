Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 4, Горохівський район – 4, Локачинський район – 2, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 17 осіб.Загалом станом на 19 липня в області зареєстрували 3251 випадок COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2111 осіб. 74 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 721 випадок, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 253 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 380 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 65 випадків;• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Горохівський район – 132 випадки, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 46 випадків;• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 39 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.