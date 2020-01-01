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Десятки грибів за дві години: волинянин похизувався трофеями

Десятки грибів за дві години: волинянин похизувався трофеями
Грибний сезон на Волині – у розпалі. На зміну лисичкам, які цьогоріч рясно вродили в лісах області, прийшли білі гриби.

Про це повідомляє 12 канал.

Вже стало традицією серед грибників ділитися своїми “трофеями” у facebook. Так, Роман Гіренко опублікував світлини з лісу, де він назбирав білих грибів.

За його слова, такий урожай він зібрав усього за дві години 19 липня в одному з лісів у Колках, що в Маневицькому районі.

“Нарешті і в мене сезон відкритий”, – прокоментував автор.
Десятки грибів за дві години: волинянин похизувався трофеями

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Теги: гриби
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