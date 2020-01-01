Десятки грибів за дві години: волинянин похизувався трофеями





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Вже стало традицією серед грибників ділитися своїми “трофеями” у facebook. Так, Роман Гіренко опублікував світлини з лісу, де він назбирав білих грибів.



За його слова, такий урожай він зібрав усього за дві години 19 липня в одному з лісів у Колках, що в Маневицькому районі.



“Нарешті і в мене сезон відкритий”, – прокоментував автор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грибний сезон на Волині – у розпалі. На зміну лисичкам, які цьогоріч рясно вродили в лісах області, прийшли білі гриби.Про це повідомляє 12 канал Вже стало традицією серед грибників ділитися своїми “трофеями” у facebook. Так, Роман Гіренко опублікував світлини з лісу, де він назбирав білих грибів.За його слова, такий урожай він зібрав усього за дві години 19 липня в одному з лісів у Колках, що в Маневицькому районі.“Нарешті і в мене сезон відкритий”, – прокоментував автор.

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