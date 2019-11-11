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На Волині горіли два автомобілі

На Волині горіли два автомобілі
На Волині 18 липня горіли дві автівки.

Про це повідомляє ДСНС в області.

18 липня о 02:54 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в смт Торчин Луцького району на вулиці Незалежності. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 02:58. На пожежу виїжджали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувальної поста смт Торчин управління ДСНС у Волинській області (один автомобіль). На гасіння пожежі подали спеціальний пожежний водяний ствол, пожежу ліквідували о 03:18. Вогнем знищено передню частину автомобіля. Причину встановлюють.

18 липня о 12:17 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля поблизу с. Окноськ Маневицького району. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 12:27. На пожежу виїжджали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області (один автомобіль). На гасіння пожежі подали спеціальний пожежний водяний ствол, пожежу ліквідували о 12:35. Вогнем пошкоджено решітку радіатора автомобіля. Причину встановлюють.

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Теги: пожежа, автомобіль
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