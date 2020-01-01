У волинській лікарні жінці пересадили зв’язки, які вона пошкодила під час збору полуниці. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Андрія Гнатюка, передає



Надія Сокол працює вчителькою, однак на час літніх канікул вирішила підзаробити, поїхавши у Польщу на полуничні плантації.



“Підсковзнулася на рівній землі після дощу. Відчула різкий біль. Так я лежала, доки не приїхала швидка. Швидка приїхала, вкололи обезболююче. Трішки більше тижня лежала у лікарні. Вони вправили вивих. Бо у мене крім вивиху ноги та порваних зв’язок був вивих руки у лікті. Вони вправили та наклали гіпси”, - розповідає жінка.



Польські медики порадили через місяць відновити зв’язки колінного суглобу.



“Розвинулася травма лівого колінного суглобу. Комплексна травма, яка супроводжується пошкодженням блоку зв’язок. Травмується, як правило, одна зв’язка. Блог зв’язок — це надзвичайно серйозна інвалідизуюча патологія. Вона потребує специфічних підходів”, - розповідає Юрій Тугаров, травматолог, головний лікар медичного центру “Ортоклініка”.



Під час операції хірурги дістали трансплантанти зі здорової ноги, довели їх до потрібної форми. Тобто очистили від інших тканин. Оперовану ділянку промили від згустків крові та приступали до найважчого етапу: просвердлити канал, не пошкодивши судини. Пацієнтка при цьому знаходилася під частковим наркозом і могла все чути і спостерігати за ходом операції.



Надія каже, що сподівається на швидше одужання та навіть біг. Лікарі ж говорять, що ходити жінка зможе приблизно за кілька місяців.



Про деталі операції — у відео (ОБЕРЕЖНО, відео містить реальні картини хірургічного вручання).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній клінічній лікарні спільна бригада тернопільських і місцевих фахівців відновили жінці одразу дві зв’язки колінного суглоба, сформовані із сухожиль пацієнтки. Місяць тому вона впала в Польщі, збираючи полуницю, що й призвело до операції. В Україні такі операції нечасті, проте їх подальше впровадження дозволить нашим людям лікуватися вдома.Про це йдеться у сюжеті Андрія Гнатюка, передає Конкурент Надія Сокол працює вчителькою, однак на час літніх канікул вирішила підзаробити, поїхавши у Польщу на полуничні плантації.“Підсковзнулася на рівній землі після дощу. Відчула різкий біль. Так я лежала, доки не приїхала швидка. Швидка приїхала, вкололи обезболююче. Трішки більше тижня лежала у лікарні. Вони вправили вивих. Бо у мене крім вивиху ноги та порваних зв’язок був вивих руки у лікті. Вони вправили та наклали гіпси”, - розповідає жінка.Польські медики порадили через місяць відновити зв’язки колінного суглобу.“Розвинулася травма лівого колінного суглобу. Комплексна травма, яка супроводжується пошкодженням блоку зв’язок. Травмується, як правило, одна зв’язка. Блог зв’язок — це надзвичайно серйозна інвалідизуюча патологія. Вона потребує специфічних підходів”, - розповідає, травматолог, головний лікар медичного центру “Ортоклініка”.Під час операції хірурги дістали трансплантанти зі здорової ноги, довели їх до потрібної форми. Тобто очистили від інших тканин. Оперовану ділянку промили від згустків крові та приступали до найважчого етапу: просвердлити канал, не пошкодивши судини. Пацієнтка при цьому знаходилася під частковим наркозом і могла все чути і спостерігати за ходом операції.Надія каже, що сподівається на швидше одужання та навіть біг. Лікарі ж говорять, що ходити жінка зможе приблизно за кілька місяців.

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