На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина
Сьогодні, 12:01
Близько третьої години ночі 19 липня на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.
Про це інформує ГУНП в області.
За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву.
Працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.
Подію кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУНП в області.
За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву.
Працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.
Подію кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали ще 9 країн, після повернення з яких українцям не потрібно бути на самоізоляції
Сьогодні, 12:50
«Вода у Світязі й Пісочному має лікувальні властивості», – заступник директора Шацького нацпарку
Сьогодні, 12:32
На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина
Сьогодні, 12:01
Десятки грибів за дві години: волинянин похизувався трофеями
Сьогодні, 11:29
На Волині горіли два автомобілі
Сьогодні, 10:40