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На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина

На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина
Близько третьої години ночі 19 липня на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Про це інформує ГУНП в області.

За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву.

Працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.

Подію кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: смерть, дитина, Одеса
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