На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина

Близько третьої години ночі 19 липня на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.Про це інформує ГУНП в області.За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву.Працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.Подію кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.