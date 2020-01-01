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Назвали ще 9 країн, після повернення з яких українцям не потрібно бути на самоізоляції

Назвали ще 9 країн, після повернення з яких українцям не потрібно бути на самоізоляції
Міністерство охорони здоров’я змінило критерії країн «зеленої» зони і збільшило поріг активних хворих на COVID-19 із 40 до 55 осіб на 100 тис. населення.

Таким чином, до списку додалися 9 нових країн, після повернення з яких українці не повинні будуть проходити самоізоляцію, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 19 липня.

«Після того, як був збільшений поріг із 40 активних хворих на 100 тис. населення до 55 осіб, до переліку країн із зеленої зони додалося ще 9 держав. З усією цією інформацією ви можете ознайомитися на сайті МОЗ. Серед цих 9 країн наступні: Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія та інші держави», - наголосив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, після збільшення порогу громадяни України, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції.

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Теги: коронавірус, самоізоляція
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