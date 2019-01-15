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На Волині жінка зрізала капусту та впала на ніж: випадок завершився фатально

На Волині жінка зрізала капусту та впала на ніж: випадок завершився фатально
На Волині жінка, зрізаючи капусту, спіткнулась та впала на ніж, від отриманої травми померла дорогою до лікарні.

Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилась 18 липня по обіді в селі Зачернеччя Любомльського району.

Як зазначається, 64-річна жінка зрізала на полі капусту та з власної необережності спіткнулась і впала на ніж, від отриманої травми жінка померла.

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Теги: смерть, ніж
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