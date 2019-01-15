На Волині жінка зрізала капусту та впала на ніж: випадок завершився фатально





Про це



Трагедія трапилась 18 липня по обіді в селі Зачернеччя Любомльського району.



Як зазначається, 64-річна жінка зрізала на полі капусту та з власної необережності спіткнулась і впала на ніж, від отриманої травми жінка померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині жінка, зрізаючи капусту, спіткнулась та впала на ніж, від отриманої травми померла дорогою до лікарні.Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилась 18 липня по обіді в селі Зачернеччя Любомльського району.Як зазначається, 64-річна жінка зрізала на полі капусту та з власної необережності спіткнулась і впала на ніж, від отриманої травми жінка померла.

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