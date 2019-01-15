На Волині жінка зрізала капусту та впала на ніж: випадок завершився фатально
Сьогодні, 14:27
На Волині жінка, зрізаючи капусту, спіткнулась та впала на ніж, від отриманої травми померла дорогою до лікарні.
Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась 18 липня по обіді в селі Зачернеччя Любомльського району.
Як зазначається, 64-річна жінка зрізала на полі капусту та з власної необережності спіткнулась і впала на ніж, від отриманої травми жінка померла.
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Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась 18 липня по обіді в селі Зачернеччя Любомльського району.
Як зазначається, 64-річна жінка зрізала на полі капусту та з власної необережності спіткнулась і впала на ніж, від отриманої травми жінка померла.
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