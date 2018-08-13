Порятунок від спеки: для мешканців Луцького зоопарку окремо замовляють питну воду

Володимир Когут. До літнього сезону у звіринці щороку готуються заздалегідь.



Загалом у звіринці 147 видів тварин. Від ведмедів та приматів до морських свинок. Деякі з них важко переживають спекотну погоду. Зі слів ветеринара, найбільше потерпають вовки та гризуни.



Навпаки, тішаться спекотній погоді верблюди та примати.



З настанням спеки працівники звіринця змінюють раціон підопічних та догляд за ними. За можливості усі тварини намагаються сховатися у тіні.



У літній період тваринам дають більше пити. У раціон додають рідку, а іноді навіть заморожену їжу. Додатково для тварин облаштували ванни та місткості з водою, де вони можуть втамувати спрагу і при потребі скупатися, аби охолодитися.



Для купання тварин використовують технічну воду. "Для пиття привозимо перевірену і сертифіковану воду", - говорить ветлікар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку нині понад тисяча тварин. Усі по-різному переносять спеку, - розповів Суспільному ветлікар зоопарку. До літнього сезону у звіринці щороку готуються заздалегідь.Загалом у звіринці 147 видів тварин. Від ведмедів та приматів до морських свинок. Деякі з них важко переживають спекотну погоду. Зі слів ветеринара, найбільше потерпають вовки та гризуни.Навпаки, тішаться спекотній погоді верблюди та примати.З настанням спеки працівники звіринця змінюють раціон підопічних та догляд за ними. За можливості усі тварини намагаються сховатися у тіні.У літній період тваринам дають більше пити. У раціон додають рідку, а іноді навіть заморожену їжу. Додатково для тварин облаштували ванни та місткості з водою, де вони можуть втамувати спрагу і при потребі скупатися, аби охолодитися.Для купання тварин використовують технічну воду. "Для пиття привозимо перевірену і сертифіковану воду", - говорить ветлікар.

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