Порятунок від спеки: для мешканців Луцького зоопарку окремо замовляють питну воду
Сьогодні, 21:23
У Луцькому зоопарку нині понад тисяча тварин. Усі по-різному переносять спеку, - розповів Суспільному ветлікар зоопарку Володимир Когут. До літнього сезону у звіринці щороку готуються заздалегідь.
Загалом у звіринці 147 видів тварин. Від ведмедів та приматів до морських свинок. Деякі з них важко переживають спекотну погоду. Зі слів ветеринара, найбільше потерпають вовки та гризуни.
Навпаки, тішаться спекотній погоді верблюди та примати.
З настанням спеки працівники звіринця змінюють раціон підопічних та догляд за ними. За можливості усі тварини намагаються сховатися у тіні.
У літній період тваринам дають більше пити. У раціон додають рідку, а іноді навіть заморожену їжу. Додатково для тварин облаштували ванни та місткості з водою, де вони можуть втамувати спрагу і при потребі скупатися, аби охолодитися.
Для купання тварин використовують технічну воду. "Для пиття привозимо перевірену і сертифіковану воду", - говорить ветлікар.
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Загалом у звіринці 147 видів тварин. Від ведмедів та приматів до морських свинок. Деякі з них важко переживають спекотну погоду. Зі слів ветеринара, найбільше потерпають вовки та гризуни.
Навпаки, тішаться спекотній погоді верблюди та примати.
З настанням спеки працівники звіринця змінюють раціон підопічних та догляд за ними. За можливості усі тварини намагаються сховатися у тіні.
У літній період тваринам дають більше пити. У раціон додають рідку, а іноді навіть заморожену їжу. Додатково для тварин облаштували ванни та місткості з водою, де вони можуть втамувати спрагу і при потребі скупатися, аби охолодитися.
Для купання тварин використовують технічну воду. "Для пиття привозимо перевірену і сертифіковану воду", - говорить ветлікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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