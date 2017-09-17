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Волинські «сонячні» актори готуються до поїздки на театральний фестиваль. ВІДЕО

Волинські «сонячні» актори готуються до поїздки на театральний фестиваль. ВІДЕО
Театральна студія "Сонячне Сяйво" продовжила свої репетиції після вимушеної перерви під час карантину. Усі актори студії – діти та молодь з синдромом Дауна.

Задля безпеки батьків і дітей репетиції проводять на вулиці, - розповіла Суспільному режисерка Руслана Порицька.

Для репетицій актори обрали майданчик у сквері біля Палацу учнівської молоді. У театрі ролі роздають і дітям, і молодим людям.

Нині актори працюють над третьою виставою, дві попередні вже демонстрували на різних фестивалях. Наступний буде восени, учасники театральної студії поїдуть на фестиваль "Комора".

Актор Валентин Новосад розповів, що не пропускає жодної репетиції.

"Тут дуже цікаво, Руслана Порицька нас вчить. Саме завдяки заняттям я розумний і сильний, у мене вдома 25 медалей".

Зі слів режисерки Руслани Порицької, акторство має арттерапевтичний ефект. З учасниками театральної студії вона займається вже 2 роки.


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Теги: театр, фестиваль, Сонячне сяйво, вистава, репетиції, синдром Дауна
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