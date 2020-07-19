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В аварії на Закарпатті загинув футбольний тренер та двоє його пасажирів. ВІДЕО

В аварії на Закарпатті загинув футбольний тренер та двоє його пасажирів. ВІДЕО
В аварії на Закарпатті загинули водій Mazda та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець, повідомили в Нацполіції.

46-річну жінку доставили до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водія вантажівки із забоями також госпіталізували до медзакладу, пишуть Факти.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ДТП загинув футбольний тренер Віктор Ряшко.


Аварія, в якій загинув тренер аматорського ФК Мункач Мукачево, сталася 19 липня о 16.30 біля села Іванівці.

На відео, яке опублікували в мережі, видно повністю розтрощену Mazda та вантажівку, яка злетіла в кювет та загорілася.


До кар’єри тренера Ряшко був футболістом і виступав у союзному чемпіонаті за "Буковину" Чернівці, "Ниву" Тернопіль, "Кремінь" Кременчук на позиції півзахисника.

Після того, як у 1990-х роках він став тренером, під керівництвом фахівця були такі команди: "Нива" Тернопіль, "Закарпаття" Ужгород та ФК "Мукачево".

Також Ряшко працював спортивним директором ФК "Говерла" (Ужгород).

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Теги: аварія, футбольний тренер, поліція
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