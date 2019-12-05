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Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО

Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Стартова ціна бази, що належить «Укрпошті», становить 728,779 тисячі гривень.

Йдеться про продаж приміщення бази відпочинку 218,8 м. кв. на вулиці Жовтневій, 59 у селі Світязь Шацького району, пише «Волинь Online».

Організовує аукціон АТ «Укрпошта». Цінові пропозиції приймають до 20 липня, відбудеться аукціон 21 липня.

«Приміщення бази відпочинку 218,80 м² у Волинській області, Шацький район, село Світязь, вул. Жовтнева, 59. Двоповерхова будівля. Приміщення розташовані на другому поверсі та частково на першому.
Рік побудови – 1998. Стан – задовільний. Об’єкт розташований на березі озера Світязь, поблизу Шацька. Озерна кришталева вода, піщане дно, берег мілкий та зручний для відпочинку з дітьми. Зручна транспортна розв’язка та розвинена інфраструктура. Відстань до озера Світязь 500 м. Вхід загальний. 10 номерів для одночасного відпочинку 30 осіб. Є приміщення технічного призначення: кухня, склад. На території бази відпочинку розміщені три альтанки. Туалет та душ на вулиці. Майно перебуває в оренді до 10 травня 2022 року», – повідомляють в описі лоту.

Стартова ціна становить 728,779 тисячі гривень.

Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО
Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО

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Теги: Світязь, база відпочинку, аукціон, продаж, Укрпошта
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