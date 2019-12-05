Через аукціон продають базу відпочинку на березі озера Світязь. ФОТО





Йдеться про продаж приміщення бази відпочинку 218,8 м. кв. на вулиці Жовтневій, 59 у селі Світязь Шацького району, пише



Організовує аукціон АТ «Укрпошта». Цінові пропозиції приймають до 20 липня, відбудеться аукціон 21 липня.



«Приміщення бази відпочинку 218,80 м² у Волинській області, Шацький район, село Світязь, вул. Жовтнева, 59. Двоповерхова будівля. Приміщення розташовані на другому поверсі та частково на першому.

Рік побудови – 1998. Стан – задовільний. Об’єкт розташований на березі озера Світязь, поблизу Шацька. Озерна кришталева вода, піщане дно, берег мілкий та зручний для відпочинку з дітьми. Зручна транспортна розв’язка та розвинена інфраструктура. Відстань до озера Світязь 500 м. Вхід загальний. 10 номерів для одночасного відпочинку 30 осіб. Є приміщення технічного призначення: кухня, склад. На території бази відпочинку розміщені три альтанки. Туалет та душ на вулиці. Майно перебуває в оренді до 10 травня 2022 року», – повідомляють в описі лоту.



Стартова ціна становить 728,779 тисячі гривень.





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