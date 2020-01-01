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У Луцьку контрактники отримають грошову допомогу

У Луцьку контрактники отримають грошову допомогу
Одноразову матеріальну допомогу виділять військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані у Луцьку.

Про виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта від 17 липня, пише «Волинь Online».

«Надати за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2020 рік на соціальні виплати за статтею витрат «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 20 тисяч гривень) військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, в розмірі п’ять тисяч гривень кожному», – йдеться у документі.

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Теги: військовослужбовець, гроші, допомога
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