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Не могли знайти роботу під час карантину: на Волині чоловіки розбирали колії

Не могли знайти роботу під час карантину: на Волині чоловіки розбирали колії
Двоє місцевих мешканців на недіючій колії ділянки Вербка – Камінь-Каширський намагалися вкрасти 10 металевих підкладок і 14 металевих костилів, що коштують загалом майже 500 гривень. Однак чоловіків виявили працівники воєнізованої охорони Львівської залізниці.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.

На судовому засіданні обвинувачені визнали провину. Вони пояснили, що протягом карантину не могли знайти роботи, і пішли на залізницю з металошукачем. Вони натрапили на недіючу колію, і хотіли її демонтувати, однак їх затримали на місці злочину.

Суд врахував те, що обвинувачені молоді люди, та раніше не притягалися до кримінальної відповідальності.

Ковельський міськрайонний суд призначив кожному 1 рік обмеження волі з іспитовим терміном 1 рік.

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Теги: Ковель, колія, металошукач
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