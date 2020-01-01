У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
Сьогодні, 04:13
У Ковелі водій мікроавтобуса «Opel Movano» на перехресті з круговим рухом наїхав на трьох пішоходів. Серед них була дитина.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.
Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження з ознакою небезпеки для життя. Винуватець ДТП одразу ж відвіз мати з дитиною до медзакладу для надання допомоги.
Він цілком відшкодував збитки та навідувався до дитини у лікарню.
На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, попросив суворо не карати і не відбирати права керувати транспортом. Потерпілі не мали ніяких претензій щодо водія.
Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю аварії 3 роки позбавлення волі з позбавленням прав керування транспортними засобами на 1 рік.
Однак, керуючись ст. 75 ККУ, суд звільнив чоловіка від призначеного покарання, якщо протягом іспитового терміну в 1 рік він не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього обов’язки.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.
Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження з ознакою небезпеки для життя. Винуватець ДТП одразу ж відвіз мати з дитиною до медзакладу для надання допомоги.
Він цілком відшкодував збитки та навідувався до дитини у лікарню.
На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, попросив суворо не карати і не відбирати права керувати транспортом. Потерпілі не мали ніяких претензій щодо водія.
Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю аварії 3 роки позбавлення волі з позбавленням прав керування транспортними засобами на 1 рік.
Однак, керуючись ст. 75 ККУ, суд звільнив чоловіка від призначеного покарання, якщо протягом іспитового терміну в 1 рік він не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього обов’язки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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