У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО
Сьогодні, 06:14
У селі Микитичі Дубенського району на Рівненщині через негоду підтопило приватні господарства.
Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Типове Дубно, пише Рівне медіа.
"Минулого тижня топило. В понеділок зателефонувала до сільського голови, сказав що у вівторок приїде геодезист і подивиться як і що робити, щоб вода не заходила в двори. Чекаємо на допомогу", - коментує ситуацію мешканка села Микитичі.
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Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Типове Дубно, пише Рівне медіа.
"Минулого тижня топило. В понеділок зателефонувала до сільського голови, сказав що у вівторок приїде геодезист і подивиться як і що робити, щоб вода не заходила в двори. Чекаємо на допомогу", - коментує ситуацію мешканка села Микитичі.
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