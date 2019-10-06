У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО





Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Типове Дубно, пише



"Минулого тижня топило. В понеділок зателефонувала до сільського голови, сказав що у вівторок приїде геодезист і подивиться як і що робити, щоб вода не заходила в двори. Чекаємо на допомогу", - коментує ситуацію мешканка села Микитичі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Микитичі Дубенського району на Рівненщині через негоду підтопило приватні господарства.Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Типове Дубно, пише Рівне медіа "Минулого тижня топило. В понеділок зателефонувала до сільського голови, сказав що у вівторок приїде геодезист і подивиться як і що робити, щоб вода не заходила в двори. Чекаємо на допомогу", - коментує ситуацію мешканка села Микитичі.

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