вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО

У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО
У селі Микитичі Дубенського району на Рівненщині через негоду підтопило приватні господарства.

Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті Типове Дубно, пише Рівне медіа.

"Минулого тижня топило. В понеділок зателефонувала до сільського голови, сказав що у вівторок приїде геодезист і подивиться як і що робити, щоб вода не заходила в двори. Чекаємо на допомогу", - коментує ситуацію мешканка села Микитичі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: двір, вода, злива, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО
Сьогодні, 06:14
Не могли знайти роботу під час карантину: на Волині чоловіки розбирали колії
Сьогодні, 05:48
У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
Сьогодні, 04:13
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 03:20
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Сьогодні, 02:10
Схожі новини
Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО
06 жовтень, 2019, 00:47
На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
18 серпень, 2019, 23:38
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
03 серпень, 2019, 22:19
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
24 травень, 2019, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Рівненщині під час зливи затопило приватні господарства. ВІДЕО
Сьогодні, 06:14
 0
Не могли знайти роботу під час карантину: на Волині чоловіки розбирали колії
Сьогодні, 05:48
 0
У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
Сьогодні, 04:13
 0
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 03:20
 0
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Сьогодні, 02:10
 0
Медіа
відео
1/8