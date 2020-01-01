Ранок 20 липня: в Україні – 651 новий випадок коронавірусу, на Волині – 30

В Україні станом на 20 липня зафіксували 59 493 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 651.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Протягом доби зафіксували 13 нових летальних випадків. 560 пацієнти одужали.На Волині за останню добу зафіксували 30 нових випадків хвороби. На жаль, одна людина за останню добу померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3281. 75 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 143 людини вже одужали.