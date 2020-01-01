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Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 20 липня

Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 20 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.243, а продаж – 27.601.

Євро при купівлі становить – 30.864, продажу – 31.500.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.089, продаж – 7.032.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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