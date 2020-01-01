Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 20 липня





Євро при купівлі становить – 30.864, продажу – 31.500.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.388.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.089, продаж – 7.032.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.243, а продаж – 27.601.Євро при купівлі становить – 30.864, продажу – 31.500.Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.388.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.089, продаж – 7.032.

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