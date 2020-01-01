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Сім’ї вбитої у Польщі волинянки потрібна допомога

Сім’ї вбитої у Польщі волинянки потрібна допомога
14-го липня у Польщі трагічно загинула 26-річна уродженка Володимира-Волинського Майя Ваколюк. У жінки залишилася кількарічна дитина.

Подія стала сильним ударом для родини, - пише Буг.

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Ситуація складна ще й тим, що тіло померлої досі знаходиться у Польщі. Через пандемію та карантинні обмеження рідні не можуть самостійно поїхати та забрати тіло дівчини (згідно норм, що діють у Польщі, після перетину кордону необхідно два тижні перебувати на карантині).

Транспортування тіла з-за кордону – процедура непроста та дороговартісна.

Також, як повідомлялось раніше, у загиблої лишився син, якому минулого тижня виповнилось три рочки.

Прохання до усіх небайдужих допомогти сім’ї загиблої фінансово:

5168 7574 1316 0112 – Ваколюк Тетяна Зіновіївна (мама дівчини).

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Теги: Володимир, вбивство, Польща
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