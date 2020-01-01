Сім’ї вбитої у Польщі волинянки потрібна допомога
Сьогодні, 09:54
14-го липня у Польщі трагічно загинула 26-річна уродженка Володимира-Волинського Майя Ваколюк. У жінки залишилася кількарічна дитина.
Подія стала сильним ударом для родини, - пише Буг.
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Ситуація складна ще й тим, що тіло померлої досі знаходиться у Польщі. Через пандемію та карантинні обмеження рідні не можуть самостійно поїхати та забрати тіло дівчини (згідно норм, що діють у Польщі, після перетину кордону необхідно два тижні перебувати на карантині).
Транспортування тіла з-за кордону – процедура непроста та дороговартісна.
Також, як повідомлялось раніше, у загиблої лишився син, якому минулого тижня виповнилось три рочки.
Прохання до усіх небайдужих допомогти сім’ї загиблої фінансово:
5168 7574 1316 0112 – Ваколюк Тетяна Зіновіївна (мама дівчини).
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Подія стала сильним ударом для родини, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО
Ситуація складна ще й тим, що тіло померлої досі знаходиться у Польщі. Через пандемію та карантинні обмеження рідні не можуть самостійно поїхати та забрати тіло дівчини (згідно норм, що діють у Польщі, після перетину кордону необхідно два тижні перебувати на карантині).
Транспортування тіла з-за кордону – процедура непроста та дороговартісна.
Також, як повідомлялось раніше, у загиблої лишився син, якому минулого тижня виповнилось три рочки.
Прохання до усіх небайдужих допомогти сім’ї загиблої фінансово:
5168 7574 1316 0112 – Ваколюк Тетяна Зіновіївна (мама дівчини).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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