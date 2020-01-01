«Волинь» обіграла харківський «Металіст 1925» і повернулася у трійку лідерів. ФОТО





У перших трьох післякарантинних матчах харків’яни взяли максимум очок, однак далі вони двічі поспіль поступилися та покинули трійку лідерів. Тож обом командам у 25 турі перемога була вкрай важлива – «Волині» вона б дозволила повернутися до трійки лідерів, а «Металісту» допомогла б вийти з певної психологічної ями, наблизитися до третього прохідного УПЛ місця, – пишуть



Цікаво, що у день матчу 67 день народження відзначав почесний президент «Волині» та її багаторічний тренер Віталій Кварцяний, тож «хрестоносців» це також мотивувало, адже, як відомо, перемога улюбленої команди – найголовніший подарунок для футбольної людини.



У «Волині» відбув дискваліфікацію Сіаваш Хагназарі, однак тренерський штаб вирішив поберегти його та не випускати у стартовому складі, тож з перших хвилин повинен був вийти Валерій Сад, який забив дебютний гол за «Волинь» у минулому турі. Досі не вилікувався від травми центрбек Валерій Болденков, тож він стояв з милицями у тунелі та спостерігав за розминкою своєї команди.







Початок першого тайму видався не надто яскравим, адже команди здебільшого боролися за центр поля. Свідчення цьому – чотири жовті картки до 30 хвилини, одна з яких стане доленосною. Ближче до середини тайму у «Волині» виник небезпечний момент – захист «Металіста» не розібрався у власному штрафному, допустивши «пожежу», але футболісти «Волині» не зуміли цим скористатися та проткнути м’яч повз Сидоренка.



Натомість гравець харків’ян бив з-за меж карного майданчику після розіграшу кутового, але у ворота не влучив.



Після 30 хвилини «хрестоносці» заграли активніше, і в них нарешті почали виникати моменти. Спочатку після кутового головою бив Михалик – вище воріт. Перевірити воротаря здалеку намагалися Рябов та Приндета, але удар останнього був зовсім невдалий. По моменту мали і вінгери лучан, але в обох випадках удари Волошиновича та Кожанова парирував кіпер, тож на перерву команди пішли з нулями на табло.







Перші 15 хвилин другого тайму запам’яталися заочним протистоянням ультрас обох команд. Троє фанатів гостей видерлися на дах одного з прилеглих до «Авангарду» будинків та запалили фаєри натомість луцькі ультрас відповіли чорним димом. Тим часом моментів команди не створили, проте на полі у лучан з’явився Хагназарі, замінивши Сада.







А на 63 хвилині у матчі стався переломний момент – Осман зніс на фланзі Сімініна та отримав другу жовту, подібним фолом він відзначився вже на 1 хвилині гри, зрубавши Кожанова. Тож з цього моменту харків’яни грали у меншості.







«Волинь» одразу побігла реалізовувати більшість. Знову головою бив Приндета – невдало, удар Чачуа забрав воротар. Натомість Климець намагався обіграти пів команди «Металіста», але з гострого кута у ворота не влучив.







А на 70 хвилині Приндета з третього разу таки добився свого: Цюпа, дістаючи м’яч після навісу Кожанова з кутового, скинув його на лінію воротарського, де центрбек головою розстріляв ворота «Металіста-1925» – 1:0.







Гості не встигли оговтатися, як через хвилину у їхні ворота залетів другий гол – Хагназарі, після скидки Куліша, буквально розстріляв Сидоренка, відправивши м’яч під поперечину – 2:0. Воротарю нічого не залишалося, як розводити руками.







«Волинь» не стала добивати «Металіст 1925» і в час, що залишився, вирішила зіграти від захисту. Харківяни створили кілька моментів, але забити не зуміли. У підсумку – закономірна та вкрай важлива перемога «Волині», повернення до ТОП-3 і подарунок президенту клубу.



Футболісти одразу ж пішли дякувати фанатам, які запалили за межами «Авангарду», а на стадіоні залунав «Мій лицарський хрест».



У наступному турі «Волинь» зіграє також непростий матч з «Агробізнесом» на виїзді, який хоч і не заявляв претензій на вихід в УПЛ, але тримається в лідируючій групі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький фінал або битва за шість очок – вчергове такимм кліше можна назвати матч «Волині». Розгромивши у минулому турі на виїзді «Балкани», лучани повинні були приймати вдома значно грізнішого суперника – харківський «Металіст 1925».У перших трьох післякарантинних матчах харків’яни взяли максимум очок, однак далі вони двічі поспіль поступилися та покинули трійку лідерів. Тож обом командам у 25 турі перемога була вкрай важлива – «Волині» вона б дозволила повернутися до трійки лідерів, а «Металісту» допомогла б вийти з певної психологічної ями, наблизитися до третього прохідного УПЛ місця, – пишуть Волинські Новини Цікаво, що у день матчу 67 день народження відзначав почесний президент «Волині» та її багаторічний тренер, тож «хрестоносців» це також мотивувало, адже, як відомо, перемога улюбленої команди – найголовніший подарунок для футбольної людини.У «Волині» відбув дискваліфікацію, однак тренерський штаб вирішив поберегти його та не випускати у стартовому складі, тож з перших хвилин повинен був вийти, який забив дебютний гол за «Волинь» у минулому турі. Досі не вилікувався від травми центрбек, тож він стояв з милицями у тунелі та спостерігав за розминкою своєї команди.Початок першого тайму видався не надто яскравим, адже команди здебільшого боролися за центр поля. Свідчення цьому – чотири жовті картки до 30 хвилини, одна з яких стане доленосною. Ближче до середини тайму у «Волині» виник небезпечний момент – захист «Металіста» не розібрався у власному штрафному, допустивши «пожежу», але футболісти «Волині» не зуміли цим скористатися та проткнути м’яч повзНатомість гравець харків’ян бив з-за меж карного майданчику після розіграшу кутового, але у ворота не влучив.Після 30 хвилини «хрестоносці» заграли активніше, і в них нарешті почали виникати моменти. Спочатку після кутового головою бив– вище воріт. Перевірити воротаря здалеку намагалисята, але удар останнього був зовсім невдалий. По моменту мали і вінгери лучан, але в обох випадках ударитапарирував кіпер, тож на перерву команди пішли з нулями на табло.Перші 15 хвилин другого тайму запам’яталися заочним протистоянням ультрас обох команд. Троє фанатів гостей видерлися на дах одного з прилеглих до «Авангарду» будинків та запалили фаєри натомість луцькі ультрас відповіли чорним димом. Тим часом моментів команди не створили, проте на полі у лучан з’явився Хагназарі, замінивши Сада.А на 63 хвилині у матчі стався переломний момент –зніс на фланзіта отримав другу жовту, подібним фолом він відзначився вже на 1 хвилині гри, зрубавши Кожанова. Тож з цього моменту харків’яни грали у меншості.«Волинь» одразу побігла реалізовувати більшість. Знову головою бив– невдало, ударзабрав воротар. Натомістьнамагався обіграти пів команди «Металіста», але з гострого кута у ворота не влучив.А на 70 хвилині Приндета з третього разу таки добився свого:, дістаючи м’яч після навісу Кожанова з кутового, скинув його на лінію воротарського, де центрбек головою розстріляв ворота «Металіста-1925» – 1:0.Гості не встигли оговтатися, як через хвилину у їхні ворота залетів другий гол – Хагназарі, після скидки, буквально розстріляв Сидоренка, відправивши м’яч під поперечину – 2:0. Воротарю нічого не залишалося, як розводити руками.«Волинь» не стала добивати «Металіст 1925» і в час, що залишився, вирішила зіграти від захисту. Харківяни створили кілька моментів, але забити не зуміли. У підсумку – закономірна та вкрай важлива перемога «Волині», повернення до ТОП-3 і подарунок президенту клубу.Футболісти одразу ж пішли дякувати фанатам, які запалили за межами «Авангарду», а на стадіоні залунав «Мій лицарський хрест».У наступному турі «Волинь» зіграє також непростий матч з «Агробізнесом» на виїзді, який хоч і не заявляв претензій на вихід в УПЛ, але тримається в лідируючій групі.

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