Одна смерть і 30 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 20 липня
Сьогодні, 10:07
За останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 14, Луцький район – 2, Горохівський район –5, м.Нововолинськ – 4, Маневицький район – 4, Ківерцівський район – 1. Одужало за добу 32 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Луцьк).
Загалом станом на 20 липня в області зареєстрували 3281 випадок COVID-19. Одужало 2143 особи. 75 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 735 випадків, в т.ч. 15 летальних;
• Луцький район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 381 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 198 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 65 випадків;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 137 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 107 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 39 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 761 особу, в тому числі за останню добу – 79 осіб.
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Загалом станом на 20 липня в області зареєстрували 3281 випадок COVID-19. Одужало 2143 особи. 75 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 735 випадків, в т.ч. 15 летальних;
• Луцький район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 381 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 198 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 65 випадків;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 137 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 107 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 39 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 761 особу, в тому числі за останню добу – 79 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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