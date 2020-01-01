Одна смерть і 30 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 20 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 14, Луцький район – 2, Горохівський район –5, м.Нововолинськ – 4, Маневицький район – 4, Ківерцівський район – 1. Одужало за добу 32 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Луцьк).Загалом станом на 20 липня в області зареєстрували 3281 випадок COVID-19. Одужало 2143 особи. 75 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 735 випадків, в т.ч. 15 летальних;• Луцький район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 386 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 381 випадок, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Волидимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 198 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 65 випадків;• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Горохівський район – 137 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 107 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 80 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 46 випадків;• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 39 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 761 особу, в тому числі за останню добу – 79 осіб.