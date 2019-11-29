У Маневицькому районі горів гараж





Пожеж трапилась 19 липня о 17:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 17:15. На пожежу виїжджали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини Маневич, відомча пожежна охорона села Сойне та відомча пожежна охорона Карасинського лісництва.



Погасили вогонь до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

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