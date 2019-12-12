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Ексголову «Укравтодору» затримали у Польщі через корупцію

Ексголову «Укравтодору» затримали у Польщі через корупцію
У Польщі в Гданську затримали ексголову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центрального антикорупційного бюро Польщі.

Повідомляється, що серед затриманих – Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), Даріуш З. — колишній командир військового формування “ГРІМ” №. 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.

“Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи”, — зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.

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Теги: Славомір Новак, Укравтодор
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