Ексголову «Укравтодору» затримали у Польщі через корупцію

Славоміра Новака за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи.



Про це



Повідомляється, що серед затриманих – Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), Даріуш З. — колишній командир військового формування “ГРІМ” №. 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.



“Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи”, — зазначається в повідомленні.



Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в Гданську затримали ексголову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центрального антикорупційного бюро Польщі.Повідомляється, що серед затриманих – Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), Даріуш З. — колишній командир військового формування “ГРІМ” №. 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.“Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи”, — зазначається в повідомленні.Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію