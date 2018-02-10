вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР

В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР
В Україні для водіїв готують підвищення деяких штрафів, особливо постраждають ті, хто люблять перевищувати швидкість.

Нещодавно парламентарі підтримали законопроєкт №2695, який передбачає підвищення штрафу за невикористання ременів безпеки чи мотошоломів з 3 до 30 неоподаткованих мінімумів (тобто з 51 до 510 гривень). Утім, на цьому перелік підвищення грошового покарання не зупинився. Про це пише ТСН.

Покарання очікує водіїв які, не зареєстрували автомобіль належним чином. Це ж саме стосується водіїв, які їздять без номерних знаків. Для них штрафи підвищили від 170 до 510 гривень, а у разі повторного порушення - від 255 до 680 гривень.

Утім, найбільше постраждають водії через перевищення швидкості більше, ніж на 50 км/год. Їм доведеться сплатити за це 3,4 тисячі гривень. Аналогічний розмір штрафу очікує на водіїв, які тікають з місця ДТП. Однак, в останньому випадку можна також втратити права на наступні пів року й отримати адміністративний штраф строком до 15 діб. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/vodiyam-hochut-pidvischiti-deyaki-shtrafi-scho-vidomo-1588546.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, ПДР, порушення, водії, дорога, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцький ізолятор намагалися передати нарковмісні таблетки, заховані у вишневому варенні
Сьогодні, 17:38
Розшукують безвісти зниклу 45-річну волинянку
Сьогодні, 17:35
В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР
Сьогодні, 17:30
Бійці волинського «Світязя» вирушили в зону ООС
Сьогодні, 17:28
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
На українських дорогах працюватимуть 250 камер На українських дорогах працюватимуть 250 камер
28 січень, 04:23
У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю
10 лютий, 2018, 22:04
У волинські дороги «закатають» 2 мільйони євро У волинські дороги «закатають» 2 мільйони євро
20 вересень, 2016, 15:36
Аварійний Луцьк: журналісти пропатрулювали місто разом з копами. ВІДЕО Аварійний Луцьк: журналісти пропатрулювали місто разом з копами. ВІДЕО
31 серпень, 2016, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
Сьогодні, 16:49
 1
У збірної України – оновлене ​​екіпірування від офіційного партнера Joma*
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині інтернет-шахраї «кинули» чоловіка при купівлі авто
Сьогодні, 18:19
 0
У Ковелі поліцейські затримали злодія
Сьогодні, 18:02
 0
У луцький ізолятор намагалися передати нарковмісні таблетки, заховані у вишневому варенні
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8