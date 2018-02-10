В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР





Нещодавно парламентарі підтримали законопроєкт №2695, який передбачає підвищення штрафу за невикористання ременів безпеки чи мотошоломів з 3 до 30 неоподаткованих мінімумів (тобто з 51 до 510 гривень). Утім, на цьому перелік підвищення грошового покарання не зупинився. Про це пише



Покарання очікує водіїв які, не зареєстрували автомобіль належним чином. Це ж саме стосується водіїв, які їздять без номерних знаків. Для них штрафи підвищили від 170 до 510 гривень, а у разі повторного порушення - від 255 до 680 гривень.



Утім, найбільше постраждають водії через перевищення швидкості більше, ніж на 50 км/год. Їм доведеться сплатити за це 3,4 тисячі гривень. Аналогічний розмір штрафу очікує на водіїв, які тікають з місця ДТП. Однак, в останньому випадку можна також втратити права на наступні пів року й отримати адміністративний штраф строком до 15 діб. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/vodiyam-hochut-pidvischiti-deyaki-shtrafi-scho-vidomo-1588546.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні для водіїв готують підвищення деяких штрафів, особливо постраждають ті, хто люблять перевищувати швидкість.Нещодавно парламентарі підтримали законопроєкт №2695, який передбачає підвищення штрафу за невикористання ременів безпеки чи мотошоломів з 3 до 30 неоподаткованих мінімумів (тобто з 51 до 510 гривень). Утім, на цьому перелік підвищення грошового покарання не зупинився. Про це пише ТСН Покарання очікує водіїв які, не зареєстрували автомобіль належним чином. Це ж саме стосується водіїв, які їздять без номерних знаків. Для них штрафи підвищили від 170 до 510 гривень, а у разі повторного порушення - від 255 до 680 гривень.Утім, найбільше постраждають водії через перевищення швидкості більше, ніж на 50 км/год. Їм доведеться сплатити за це 3,4 тисячі гривень. Аналогічний розмір штрафу очікує на водіїв, які тікають з місця ДТП. Однак, в останньому випадку можна також втратити права на наступні пів року й отримати адміністративний штраф строком до 15 діб. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/vodiyam-hochut-pidvischiti-deyaki-shtrafi-scho-vidomo-1588546.html

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