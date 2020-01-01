Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Сьогодні, 11:15
Компанія «Le Bruk» розпочала продаж оновленої бруківки моделі «Піксель» товщиною 4 сантиметри з приємної ціни в 149 гривень за квадратний метр.
Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність, - пише t1.ua.
По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.
Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com
Телефонуйте: +38(067)-334-11-22; +38(050)-520-95-80
Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна.
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Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність, - пише t1.ua.
По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.
Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com
Телефонуйте: +38(067)-334-11-22; +38(050)-520-95-80
Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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