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Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*

Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» розпочала продаж оновленої бруківки моделі «Піксель» товщиною 4 сантиметри з приємної ціни в 149 гривень за квадратний метр.

Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність, - пише t1.ua.

По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.

Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com

Телефонуйте: +38(067)-334-11-22; +38(050)-520-95-80

Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна.

Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує нову бруківку за акційною ціною*

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Теги: Le Bruk, компанія, бруківка
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