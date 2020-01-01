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Запрацювала луцька стоматполіклініка, лікар якої захворів на коронавірус

Запрацювала луцька стоматполіклініка, лікар якої захворів на коронавірус
КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», що на вулиці Степана Бандери, 6, від сьогодні, 20 липня, відновила свою роботу у звичному графіку.

Про це повідомляє адміністрація медзакладу на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу 14 липня. Згодом стало відомо про інфікування коронавірусом лікаря цього медзакладу. Хворий на коронавірус стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.

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Теги: Луцьк, коронавірус, робота, стоматполіклініка
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