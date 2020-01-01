Запрацювала луцька стоматполіклініка, лікар якої захворів на коронавірус





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Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу 14 липня. Згодом стало відомо про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», що на вулиці Степана Бандери, 6, від сьогодні, 20 липня, відновила свою роботу у звичному графіку.Про це повідомляє адміністрація медзакладу на офіційній сторінці у Facebook.Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу 14 липня. Згодом стало відомо про інфікування коронавірусом лікаря цього медзакладу. Хворий на коронавірус стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.

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