Помер тренер волинської бійцівської школи
Сьогодні, 11:32
тренер, один зі засновників Волинської бійцівської школи та Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «PRIDE», організатор і наставник Віктор Латайчук.
Сумну новину на своїй сторінці у facebook повідомив спортсмен Олександр Кулаков, - пише Район.Спорт.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.
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Сумну новину на своїй сторінці у facebook повідомив спортсмен Олександр Кулаков, - пише Район.Спорт.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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