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Помер тренер волинської бійцівської школи

Помер тренер волинської бійцівської школи
тренер, один зі засновників Волинської бійцівської школи та Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «PRIDE», організатор і наставник Віктор Латайчук.

Сумну новину на своїй сторінці у facebook повідомив спортсмен Олександр Кулаков, - пише Район.Спорт.


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.


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Теги: тренер, спорт, Віктор Латайчук
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