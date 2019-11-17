Помер тренер волинської бійцівської школи

Віктор Латайчук.



Сумну новину на своїй сторінці у facebook повідомив спортсмен Олександр Кулаков, - пише



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тренер, один зі засновників Волинської бійцівської школи та Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «PRIDE», організатор і наставникСумну новину на своїй сторінці у facebook повідомив спортсмен, - пише Район.Спорт.

висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.

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