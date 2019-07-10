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У волинському лісі жінка за пів дня назбирала 70 літрів чорниць

У волинському лісі жінка за пів дня назбирала 70 літрів чорниць
У лісі на Волині жінка назбирала за пів дня 70 літрів "чорного золота".

Про це йдеться у блозі ІА "Конкурент".

– Хоч бери напийся тих засобів від комарів. Нічо не помагає, ніц їх не бере, – розповідає жінка.

"Ольга в лісі з 9.00. Уже почала збирати 56-ту літру чорниць. До початку 16.00 вона набере їх ще 14. Загалом – близько 70-ти за якихось не повних 6 годин. І це буде її абсолютний рекорд: 70 літрів, 40 кілограмів, 1800 гривень", - йдеться у блозі.

Ользі Нінчук, яка проживає на Ратнівщині, – 33 роки. Вона мама трьох дітей, працює у місцевому магазині, тому до лісу вирватися важко. Та ще маленький сезонний бізнес: чорниці вона приймає від односельців, а потім здає їх дещо дорожче.

Цього року вона лише 5 разів ходила до лісу на не повний день. Заробила 7500 гривень. Її 10-річна донька Емілія – 2500.

Чорниці Ольга збирає у 2,5-літрову банку. Каже, набирає її за 10-30 хвилин. Усе залежить від того, який урожай ягід у лісі. Цього року, переконує, – рай. Та й любить вона їх збирати. У селі не заробляє тільки лінивий. Чорниці у селі люди здавали на початку сезону по 30 гривень за 1 кілограм. Зараз ціна варіюється у межах 55-57 гривень. Щодня ціна різна.

Ольга каже, що те, що вона заробила, то, звичайно, мізер. Адже деякі подружжя за день встигають назбирати 66 кілограмів ягід. Чоловіки і дружини їздять до лісу щодня і збирають чорниці з самого ранку і до вечора. У Олі такої можливості немає – робота.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, чорниці, збір
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Коментарі 1
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Не назбирала, а надерла гребінкою. Тим самим попсувала кущі. І вона не одна так робить, а ми ще хвалимо за збитки.
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