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Волинські медики, які працюють у лікарнях другої хвилі, не отримують доплат. ВІДЕО

Волинські медики, які працюють у лікарнях другої хвилі, не отримують доплат. ВІДЕО
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук пояснила, чому медики, які працюють в лікарнях другої хвилі, не отримують доплат.

Про це головний медик Волині розповіла в інтерв’ю ІА «Конкурент».

Справа в тому, що доплати медикам передбачені лише для лікарень першої хвилі. Саме вони мають укладені договори з Національною службою здоров’я. Там, лікарі та інший персонал, що працює з інфікованими COVID-19, отримують до 300 % добавки до зарплати.

«Зараз у лікарнях першої хвилі 20-25 тисяч гривень отримують лікарі за місяць. Ну, лікар отримує одну зарплату, медсестра – іншу, санітарка – іншу. Але 300 % мають точно», – каже Людмила Тимощук.

Однак є лікарні другої хвилі. Туди мають поступати пацієнти з підозрою на коронавірус, поки їм роблять тест. Якщо інфікування підтверджується, хворого мають госпіталізувати у медзаклад першої хвилі.

Проте бувають випадки, коли лабораторії, де роблять тести, мають велике навантаження і результатів доводиться чекати тиждень, а то й два. Весь цей час хворий перебуває в лікарні другої хвилі і його там, звісно, мусять лікувати. Часто пацієнт за цей час навіть одужує. Однак медики за роботу з інфікованими на COVID-19 додатково не отримують ні копійки.

«Лікарні другої хвилі не мають укладеного договору зі Національною службою здоров’я. Їм відшкодовують медикаменти та засоби захисту, але там нема доплат лікарям. Це є на відповідальності головних лікарів, тому що вони своїх працівників наражають на небезпеку. Вони повинні звертатися до місцевої влади і відшкодовувати гроші з місцевого бюджету», – розповіла головна медик Волині.

Вона зазначила, що зараз вирішує це питання і вже написала відповідні листи у Міністерство охорони здоров’я.


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Теги: Волинь, коронавірус, доплати, медики, друга хвиля
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