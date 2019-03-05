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Звільнився голова одного з районних судів Волині

Звільнився голова одного з районних судів Волині
Пішов у відставку голова Іваничівського районного суду Ігор Нєвєров.

Про це свідчить декларація, яку він подав перед звільненням.

Згідно з інформацією Вищої ради правосуддя, 16 червня до цього органу надіяйшла заява Ігоря Нєвєрова про бажання піти у відставку, яку він написав ще 12 червня.

«Додані до заяви документи свідчать, що суддя Нєвєров І.М. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи», - йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.

Тож, Вища рада правосуддя 14 липня прийняла рішення про звільнення судді Ігоря Нєвєрова.

У Іваничівському районному суді він працював 16 років.

Згідно з декларацією, з 1 січня до 15 липня цього року Ігор Нєвєров на своїй посаді заробив понад півтора мільйона гривень.

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Теги: Ігор Нєвєров, суддя, Іваничі, Волинь, звільнення, відставка
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