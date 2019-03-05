Звільнився голова одного з районних судів Волині

Ігор Нєвєров.



Про це свідчить



Згідно з інформацією Вищої ради правосуддя, 16 червня до цього органу надіяйшла заява Ігоря Нєвєрова про бажання піти у відставку, яку він написав ще 12 червня.



«Додані до заяви документи свідчать, що суддя Нєвєров І.М. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи», - йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.



Тож, Вища рада правосуддя 14 липня прийняла рішення про звільнення судді Ігоря Нєвєрова.



У Іваничівському районному суді він працював 16 років.



Згідно з декларацією, з 1 січня до 15 липня цього року Ігор Нєвєров на своїй посаді заробив понад півтора мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пішов у відставку голова Іваничівського районного судуПро це свідчить декларація , яку він подав перед звільненням.Згідно з інформацією Вищої ради правосуддя, 16 червня до цього органу надіяйшла заява Ігоря Нєвєрова про бажання піти у відставку, яку він написав ще 12 червня.«Додані до заяви документи свідчать, що суддя Нєвєров І.М. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи», - йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.Тож, Вища рада правосуддя 14 липня прийняла рішення про звільнення судді Ігоря Нєвєрова.У Іваничівському районному суді він працював 16 років.Згідно з декларацією, з 1 січня до 15 липня цього року Ігор Нєвєров на своїй посаді заробив понад півтора мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію