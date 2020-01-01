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Судили волинянку, яка у магазині торгувала самогонкою

Судили волинянку, яка у магазині торгувала самогонкою
У Рожищенському районі судили продавчиню магазину, яка торгувала самогонкою.

Про це йдеться у постанові суду від 6 липня. Як пише Район.Рожище, інцидент відбувся у селі Носачевичі.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, підсудна займалася забороненими видами господарської діяльності – з 15 травня по 9 червня в магазині «Продукти», на вулиці Молодіжна, здійснювала торгівлю алкогольними напоями домашнього виробництва.

У якості доказу поліцейські вилучили дволітрову пластикову пляшку, наповнену прозорою рідиною з різким запахом алкоголю.

У судовому засіданні жінка свою вину у вчиненому правопорушенні визнала. У вчиненому розкаялась.

Суддя постановив визнати продавчиню винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 164-16 Адміністративного кодексу та накласти на неї 3400 гривень штрафу. Також вона заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: самогонка, продаж, Волинь
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