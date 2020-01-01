Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО





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Нагадаємо, аварія трапилася вчора, 19 липня.



Поліцейські на місці події з’ясували, що водій «ВАЗ 2105» — 39-річний житель міста Рожище Волинської області, рухаючись у напрямку міста Луцьк, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив спочатку зіткнення із автомобілем «ВАЗ 2107» під керуванням 53-річного рівнянина, а потім — із позашляховиком «Toyota RAV4», яким керував 53-річного мешканця Житомирської області.



Внаслідок ДТП водій «ВАЗ 2105» від отриманих травм загинув на місці події. Крім того, травм зазнали його двоє малолітніх дітей і знайома керманича — 40-річна жителька міста Ковель. У жінки діагностували відкритий перелом ноги. У шестирічної дівчинки виявили відкриті переломи рук та ніг, а у 8-річного хлопчика —відкриту рану щоки та скронево-нижньощелепної ділянки.



Водій позашляховика з дружиною, а також четверо осіб із «ВАЗ 2107» до лікарні не зверталися. Кермувальники відповідно до освідування були тверезі.



Автомобілі поміщені на спецмайданчик села Городок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна автопригода, яка сталася на дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу селища Клевань, трапилася за участю авто волинян.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.Нагадаємо,вчора, 19 липня.Поліцейські на місці події з’ясували, що водій «ВАЗ 2105» — 39-річний житель міста Рожище Волинської області, рухаючись у напрямку міста Луцьк, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив спочатку зіткнення із автомобілем «ВАЗ 2107» під керуванням 53-річного рівнянина, а потім — із позашляховиком «Toyota RAV4», яким керував 53-річного мешканця Житомирської області.Внаслідок ДТП водій «ВАЗ 2105» від отриманих травм загинув на місці події. Крім того, травм зазнали його двоє малолітніх дітей і знайома керманича — 40-річна жителька міста Ковель. У жінки діагностували відкритий перелом ноги. У шестирічної дівчинки виявили відкриті переломи рук та ніг, а у 8-річного хлопчика —відкриту рану щоки та скронево-нижньощелепної ділянки.Водій позашляховика з дружиною, а також четверо осіб із «ВАЗ 2107» до лікарні не зверталися. Кермувальники відповідно до освідування були тверезі.Автомобілі поміщені на спецмайданчик села Городок.

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