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Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО

Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО
Смертельна автопригода, яка сталася на дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу селища Клевань, трапилася за участю авто волинян.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.

Нагадаємо, аварія трапилася вчора, 19 липня.

Поліцейські на місці події з’ясували, що водій «ВАЗ 2105» — 39-річний житель міста Рожище Волинської області, рухаючись у напрямку міста Луцьк, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив спочатку зіткнення із автомобілем «ВАЗ 2107» під керуванням 53-річного рівнянина, а потім — із позашляховиком «Toyota RAV4», яким керував 53-річного мешканця Житомирської області.

Внаслідок ДТП водій «ВАЗ 2105» від отриманих травм загинув на місці події. Крім того, травм зазнали його двоє малолітніх дітей і знайома керманича — 40-річна жителька міста Ковель. У жінки діагностували відкритий перелом ноги. У шестирічної дівчинки виявили відкриті переломи рук та ніг, а у 8-річного хлопчика —відкриту рану щоки та скронево-нижньощелепної ділянки.

Водій позашляховика з дружиною, а також четверо осіб із «ВАЗ 2107» до лікарні не зверталися. Кермувальники відповідно до освідування були тверезі.

Автомобілі поміщені на спецмайданчик села Городок.

Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО
Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО
Смертельна аварія на дорозі Луцьк-Рівне: за кермом авто перебував волинянин. ФОТО


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Теги: смертельна аварія, Луцьк-Рівне, волиняни
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