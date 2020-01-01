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Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь

Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь
У Луцьку мають намір змінити норматив площі з 10 метрів квадратних площі храму на одну особу до 5 метрів квадратних площі храму на одну особу під час відвідування богослужінь на час карантину.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

Він зауважив, що, враховуючи звернення вірян і очільників християнських конфесій міста та області, питання винесуть на позачергове засідання сесії міської ради.

"Зокрема, норматив не більше однієї людини на 5 квадратних метрів загальної площі на одного відвідувача пропонується для відвідувачів концертів та культурних заході у постанові №36 Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 6 червня 2020 року, а тому вважаємо за можливе зменшити норматив до такого ж показника і для храмів та церков міста", - написав Поліщук.

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Теги: церква, богослужіння, карантин, Луцьк, Ігор Поліщук
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