Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь

У Луцьку мають намір змінити норматив площі з 10 метрів квадратних площі храму на одну особу до 5 метрів квадратних площі храму на одну особу під час відвідування богослужінь на час карантину.Про це повідомив радник міського головиВін зауважив, що, враховуючи звернення вірян і очільників християнських конфесій міста та області, питання винесуть на позачергове засідання сесії міської ради."Зокрема, норматив не більше однієї людини на 5 квадратних метрів загальної площі на одного відвідувача пропонується для відвідувачів концертів та культурних заході у постанові №36 Головного державного санітарного лікаря Українивід 6 червня 2020 року, а тому вважаємо за можливе зменшити норматив до такого ж показника і для храмів та церков міста", - написав Поліщук.