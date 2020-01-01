На Світязі водій за кермом авто збив відпочивальника та втік. ФОТО

В селі Світязь Шацького району водій Volkswagen Passat скоїв наїзд на пішохода та втік з місця пригоди.Аварія трапилася 18 липня, пише сектор комунікації поліції Волині.46-річний потерпілий, мешканець Тернопільщини, який приїхав на відпочинок, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню.На пошуки винуватця зорієнтували особовий склад поліції Шацького району. Слідчі разом з групою реагування патрульної поліції в результаті оперативних заходів виявили автомобіль з характерними ушкодженнями на одній з вулиць села Світязь. Невдовзі знайшли і винуватця аварії.Чоловік розповів, що не помітив, як збив пішохода. До того ж, за його словами, після вчинення аварії, він вживав алкоголь.Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.