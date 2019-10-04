вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії

У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії
У Нововолинську сталася аварія за участю легковика та службового авто поліцейських.

Аварія трапилася у ніч на 19 липня, пише сектор комункації поліції Волині.

Водій Hyundai не надав перевагу в русі службовому поліцейському автомобілю, який рухався по головній дорозі, і зник з місця аварії. Поліцейський, який був за кермом, на щастя, не постраждав.

Завдяки відео з камер спостереження, а також кропіткій роботі слідчих і групи швидкого реагування поліції Нововолинська, оперативно встановили особу власника автомобіля та місце його проживання. 40-річний чоловік під ранок приїхав додому, у мікрорайон Шахтарський, де його затримали й доставили у відділення поліції.

У поясненні порушник написав, що злякався, коли в’їхав в автомобіль, тому втік. На винуватця ДТП склали два адміністративні протоколи: за вчинення аварії і залишення місця аварії. Протоколи спрямовані на розгляд суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, авто, поліцейські
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будівництво триває: як у Луцьку «розростається» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:16
У Ратнівському районі від коронавірусу вже одужало 124 людини
Сьогодні, 14:16
У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії
Сьогодні, 14:03
На Світязі водій за кермом авто збив відпочивальника та втік. ФОТО
Сьогодні, 13:47
У Луцьку поблизу автостанції затримали наркодилера. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок На перехресті у волинському місті – аварія за участю двох автівок
22 червень, 18:50
Волинянину обстріляли авто Волинянину обстріляли авто
16 січень, 22:42
Молодик викрав у волинянина автомобіль Молодик викрав у волинянина автомобіль
04 жовтень, 2019, 12:40
На Рівненщині мотоцикліст врізався у авто поліцейських: травмувалося троє людей На Рівненщині мотоцикліст врізався у авто поліцейських: травмувалося троє людей
28 серпень, 2019, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькому районі поліцейські розшукали трьох дітей, які загубилися
Сьогодні, 15:27
 0
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови
Сьогодні, 15:15
 0
У Княгининку мікроавтобус збив на переході дитину
Сьогодні, 15:00
 0
На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий
Сьогодні, 14:55
 0
На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8