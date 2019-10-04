У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії
Сьогодні, 14:03
У Нововолинську сталася аварія за участю легковика та службового авто поліцейських.
Аварія трапилася у ніч на 19 липня, пише сектор комункації поліції Волині.
Водій Hyundai не надав перевагу в русі службовому поліцейському автомобілю, який рухався по головній дорозі, і зник з місця аварії. Поліцейський, який був за кермом, на щастя, не постраждав.
Завдяки відео з камер спостереження, а також кропіткій роботі слідчих і групи швидкого реагування поліції Нововолинська, оперативно встановили особу власника автомобіля та місце його проживання. 40-річний чоловік під ранок приїхав додому, у мікрорайон Шахтарський, де його затримали й доставили у відділення поліції.
У поясненні порушник написав, що злякався, коли в’їхав в автомобіль, тому втік. На винуватця ДТП склали два адміністративні протоколи: за вчинення аварії і залишення місця аварії. Протоколи спрямовані на розгляд суду.
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Аварія трапилася у ніч на 19 липня, пише сектор комункації поліції Волині.
Водій Hyundai не надав перевагу в русі службовому поліцейському автомобілю, який рухався по головній дорозі, і зник з місця аварії. Поліцейський, який був за кермом, на щастя, не постраждав.
Завдяки відео з камер спостереження, а також кропіткій роботі слідчих і групи швидкого реагування поліції Нововолинська, оперативно встановили особу власника автомобіля та місце його проживання. 40-річний чоловік під ранок приїхав додому, у мікрорайон Шахтарський, де його затримали й доставили у відділення поліції.
У поясненні порушник написав, що злякався, коли в’їхав в автомобіль, тому втік. На винуватця ДТП склали два адміністративні протоколи: за вчинення аварії і залишення місця аварії. Протоколи спрямовані на розгляд суду.
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