У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії

У Нововолинську сталася аварія за участю легковика та службового авто поліцейських.Аварія трапилася у ніч на 19 липня, пише сектор комункації поліції Волині.Водій Hyundai не надав перевагу в русі службовому поліцейському автомобілю, який рухався по головній дорозі, і зник з місця аварії. Поліцейський, який був за кермом, на щастя, не постраждав.Завдяки відео з камер спостереження, а також кропіткій роботі слідчих і групи швидкого реагування поліції Нововолинська, оперативно встановили особу власника автомобіля та місце його проживання. 40-річний чоловік під ранок приїхав додому, у мікрорайон Шахтарський, де його затримали й доставили у відділення поліції.У поясненні порушник написав, що злякався, коли в’їхав в автомобіль, тому втік. На винуватця ДТП склали два адміністративні протоколи: за вчинення аварії і залишення місця аварії. Протоколи спрямовані на розгляд суду.