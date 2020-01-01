вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ратнівському районі від коронавірусу вже одужало 124 людини

У Ратнівському районі від коронавірусу вже одужало 124 людини
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі не виявили нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Загалом, станом на 20 липня COVID-19 зареєстрували у 163 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - пише Ратнівська РДА.

Одужало 124 особи. Летальні випадки - 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче) .

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
смт Ратне - 51 випадок;

с. Річиця - 22 випадки;

с. П.Річицькі - 1 випадок;

с. Заброди - 4 випадки;

с. Лучичі – 1 випадок;

с. Якушів - 6 випадків;

с. Щедрогір - 4 випадки;

с. Підгір’я – 2 випадки;

с. Язавні – 1 випадок;

с. Датинь - 3 випадки;

с. Велимче - 18 випадків;

с. Запілля - 2 випадки;

с. Вужиськ - 4 випадки;

с. Замшани - 22 випадки;

с. Видраниця - 4 випадки;

смт Заболоття - 2 випадки;

с. Шменьки - 1 випадок;

с. Жиричі - 1 випадок;

с. Млинове - 2 випадки;

с. Броди - 1 випадок;

с. С - Оріхове - 1 випадок;

с. Гірники - 4 випадки;

с. Гута - 1 випадок;

с. Самари - 1випадок;

с. Прохід - 2 випадки;

с.Березники – 1 випадок;

с. Тур – 1 випадок.

Загалом станом на 20 липня на Волині зареєстрували 3281 випадок COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Ратнівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня
Сьогодні, 11:55
Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу в Луцьку, мав супутні хвороби
Сьогодні, 11:16
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 липня
19 липень, 10:01
Ранок 19 липня: в Україні – 731 новий випадок коронавірусу, з них на Волині – 32
19 липень, 09:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО
Сьогодні, 14:44
Бере із собою вишиванку, український прапор і кусень сала: волинянка побувала в 35 країнах
Сьогодні, 14:21
У Ратнівському районі від коронавірусу вже одужало 124 людини
Сьогодні, 14:16
Будівництво триває: як у Луцьку «розростається» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:16
У місті на Волині водій Hyundai влетів в авто поліцейських та втік з місця аварії
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
На Ратнівщині від коронавірусу вже одужали 96 людей із 156 На Ратнівщині від коронавірусу вже одужали 96 людей із 156
15 липень, 13:44
Яка ситуація з коронавірусом на Ратнівщині станом на 13 липня Яка ситуація з коронавірусом на Ратнівщині станом на 13 липня
13 липень, 14:17
На Ратнівщині від коронавірусу вже одужало 78 людей із 154-ох На Ратнівщині від коронавірусу вже одужало 78 людей із 154-ох
10 липень, 14:35
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня
08 липень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькому районі поліцейські розшукали трьох дітей, які загубилися
Сьогодні, 15:27
 0
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови
Сьогодні, 15:15
 0
У Княгининку мікроавтобус збив на переході дитину
Сьогодні, 15:00
 0
На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий
Сьогодні, 14:55
 0
На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8