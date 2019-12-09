На Волині інтернет-шахраї «кинули» чоловіка при купівлі авто

Всього за період з п’ятниці по неділю до поліції Волині звернулися 13 осіб із заявами про шахрайства.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зокрема, у п’ятницю, 17 липня, житель міста Глухів, перебуваючи у Любомльському районі, перерахував через інтернет-банкінг майже 40 тисяч гривень особі, яка нібито продавала автомобіль Volkswagen Passat B7 через одну з онлайн-платформ. Ні автомобіля, ні своїх коштів назад заявник не отримав.Цього ж дня 24-річну жительку Ковеля шахраї ошукали на суму 8 тисяч 400 гривень. Вони під приводом здачі в оренду квартири, через мережу Інтернет, спонукали громадянку перерахувати кошти, що й зробила жінка через інтернет-банкінг.У Луцьку до поліції звернулися дві жінки, які повідомили, що аферисти, використовуючи їхні паспортні дані, оформили на них кредити на 1000 грн та на 3800 грн у відомих кредитних установах.Ще однією жертвою зловмисників стала 49-річна лучанка, яка прислухалась до псевдопрацівників банку, які під приводом збереження грошових коштів порадили перерахувати гроші на особистий мобільний номер телефону, після чого грошові кошти з мобільного рахунку зникли. Лучанку ошукали на суму 7100 грн.За всіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Триває слідство.