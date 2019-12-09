На Волині інтернет-шахраї «кинули» чоловіка при купівлі авто
Сьогодні, 18:19
Всього за період з п’ятниці по неділю до поліції Волині звернулися 13 осіб із заявами про шахрайства.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зокрема, у п’ятницю, 17 липня, житель міста Глухів, перебуваючи у Любомльському районі, перерахував через інтернет-банкінг майже 40 тисяч гривень особі, яка нібито продавала автомобіль Volkswagen Passat B7 через одну з онлайн-платформ. Ні автомобіля, ні своїх коштів назад заявник не отримав.
Цього ж дня 24-річну жительку Ковеля шахраї ошукали на суму 8 тисяч 400 гривень. Вони під приводом здачі в оренду квартири, через мережу Інтернет, спонукали громадянку перерахувати кошти, що й зробила жінка через інтернет-банкінг.
У Луцьку до поліції звернулися дві жінки, які повідомили, що аферисти, використовуючи їхні паспортні дані, оформили на них кредити на 1000 грн та на 3800 грн у відомих кредитних установах.
Ще однією жертвою зловмисників стала 49-річна лучанка, яка прислухалась до псевдопрацівників банку, які під приводом збереження грошових коштів порадили перерахувати гроші на особистий мобільний номер телефону, після чого грошові кошти з мобільного рахунку зникли. Лучанку ошукали на суму 7100 грн.
За всіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зокрема, у п’ятницю, 17 липня, житель міста Глухів, перебуваючи у Любомльському районі, перерахував через інтернет-банкінг майже 40 тисяч гривень особі, яка нібито продавала автомобіль Volkswagen Passat B7 через одну з онлайн-платформ. Ні автомобіля, ні своїх коштів назад заявник не отримав.
Цього ж дня 24-річну жительку Ковеля шахраї ошукали на суму 8 тисяч 400 гривень. Вони під приводом здачі в оренду квартири, через мережу Інтернет, спонукали громадянку перерахувати кошти, що й зробила жінка через інтернет-банкінг.
У Луцьку до поліції звернулися дві жінки, які повідомили, що аферисти, використовуючи їхні паспортні дані, оформили на них кредити на 1000 грн та на 3800 грн у відомих кредитних установах.
Ще однією жертвою зловмисників стала 49-річна лучанка, яка прислухалась до псевдопрацівників банку, які під приводом збереження грошових коштів порадили перерахувати гроші на особистий мобільний номер телефону, після чого грошові кошти з мобільного рахунку зникли. Лучанку ошукали на суму 7100 грн.
За всіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
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