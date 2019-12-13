На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий





Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.



На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині.Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.

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