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На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий

На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий
20 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині.

Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.


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Теги: Донбас, військовий, смерть
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