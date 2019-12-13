На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий
Сьогодні, 14:55
20 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині.
Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.
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Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.
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